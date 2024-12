Orbán k Romanowskému: Chceme, aby spory s Poľskom boli zvládnuteľné

Budapešť 21. decembra (TASR) - Snahou Budapešti je udržať konflikty s Poľskom na zvládnuteľnej úrovni. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán to podľa servera nepszava.hu povedal v sobotu v súvislosti s nedávnym udelením azylu bývalému námestníkovi poľského ministra spravodlivosti Marcinovi Romanowskému. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



"Nechcem túto kauzu pozdvihnúť na premiérsku úroveň. Naším cieľom je udržať naše konflikty s Poľskom na zvládnuteľnej úrovni. Preto nepoviem nič o tom, čo si myslím o tamojšej situácii v oblasti právneho štátu," uviedol Orbán na koncoročnej tlačovej konferencii v reakcii na novinársku otázku.



Ako dodal, bola vypracovaná štúdia o Poľsku, prípad Romanowského bol preverený, pričom kompetentný maďarský minister označil jeho žiadosť o azyl za opodstatnenú. "Neverím, že to bol posledný podobný prípad," uzavrel Orbán.



Maďarská vláda udelila azyl Romanowskému, na ktorého v Poľsku vydali medzinárodný zatykač. Vo štvrtok to oznámil právnik tohto bývalého námestníka ministra spravodlivosti. Vedúci kancelárie maďarského premiéra Gergely Gulyás túto informáciu neskôr potvrdil maďarskému webu mandiner.hu.



Ide o politický azyl, ktorý môže byť udelený v prípade, že v krajine žiadateľa nie je bez akýchkoľvek pochybností zaručené nestranné posúdenie prípadu dotknutej osoby bez politického vplyvu. Toto riziko dnes existuje aj v Poľsku, uviedol Gulyás. Podľa jeho slov tam nastala kríza právneho štátu po minuloročných voľbách v dôsledku krokov vlády Donalda Tuska.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)