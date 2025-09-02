< sekcia Zahraničie
Orbán k útoku na Babiša: Po SR sa násilie prenieslo aj do Česka
Orbán s Babišom a bývalým rakúskym ministrom vnútra Herbertom Kicklom (FPÖ) založili tretiu najväčšiu frakciu europarlamentu Patrioti pre Európu (PfE).
Autor TASR
Budapešť 2. septembra (TASR) - Po Slovensku sa násilie prenieslo aj do českej politiky, reagoval na platforme X predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na pondelkový útok na expremiéra Andreja Babiša. Na stretnutí s voličmi predsedu českého opozičného hnutia ANO jeden muž napadol barlou do hlavy, informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„Po Slovensku sa násilie prenieslo aj do českej politiky. Niet divu. Politickí oponenti už roky démonizujú Andreja Babiša. Toto je výsledok. Nezastavia ho však. Nevzdá sa a vyhrá voľby!“ napísal Orbán k útoku na stretnutí Babiša s voličmi v obci Dobrá v Moravskosliezskom kraji. „Skoré uzdravenie, priateľ môj!“ uzavrel maďarský premiér.
Podľa servera Novinky.cz napadol šéfa ANO neznámy muž vo chvíli, keď stál medzi ľuďmi, rozprával do mikrofónu a odpovedal na otázky. Po chvíli bola na mieste polícia a útočníka zadržala. Incident predbežne kvalifikovala ako trestný čin výtržníctva. Babiš odišiel na ošetrenie do nemocnice.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
