Orbán: Karanténne opatrenia zmiernime po zaočkovaní 2,5 milióna ľudí

Budapešť 19. marca (TASR) - Sprísnené karanténne opatrenia v Maďarsku bude možné zmierniť až potom, keď budú proti novému druhu koronavírusu zaočkovaní všetci zaregistrovaní občania vo veku nad 65 rokov, čo sa dosiahne zrejme pri zaočkovaní najmenej 2,5 milióna ľudí. Vyhlásil to v piatok ráno predseda maďarskej vlády Viktor Orbána v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió.



Orbán vyzval občanov Maďarska na trpezlivosť a mladých ľudí, rodiny i malých podnikateľov na dodržiavanie opatrení. Zdôraznil, že v súčasnosti sa každý týždeň zaočkuje takmer päťnásobne viac ľudí, než koľko sa ich koronavírusom infikuje, avšak na zmiernenie opatrení treba počkať až do dosiahnutia uvedenej miery zaočkovanosti obyvateľstva.



Premiér podotkol, že v piatok bude v súlade s vakcinačným plánom zaočkovaných poldruha milióna ľudí, pričom 1,26 milióna z nich už dostalo príslušné potvrdenie. Pol milióna ľudí už prekonalo ochorenie COVID-19, čo je možné potvrdiť PCR testom. Podľa Orbána to znamená, že takto budú v Maďarsku už dva milióny osôb chránených pred nákazou.



Tretia vlna koronavírusovej pandémie si vyžiadala za uplynulý deň rekordný počet 213 úmrtí. Rekordný je aj počet covidových pacientov napojených na umelú pľúcnu ventiláciu, ktorých je 1174, dodal Orbán.