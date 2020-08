Orbán: Každý ilegálny migrant je biologickou zdravotnou hrozbou

Budapešť 7. augusta (TASR) - Každý migrant, ktorý chce vstúpiť ilegálne na územie Maďarska, znamená pre krajinu biologickú zdravotnú hrozbu, čomu je potrebné za každú cenu zabrániť, domnieva sa predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Povedal to v pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió.



"Spojením migrácie so šírením nového druhu koronavírusu nemožno vytvárať obraz, že každý migrant je biologickou bombou - avšak niektorí ňou sú. Problémom je to, že nevieme, ktorí. Preto musíme vnímať každého migranta ako potenciálneho šíriteľa nákazy," podčiarkol premiér.



Orbán pripomenul, že vyzval ministra vnútra Sándora Pintéra, aby policajti a vojaci - tak ako to robili aj doteraz - rázne zabránili každému pokusu o ilegálne prekročenie štátnych hraníc, pretože už toto by znamenalo ohrozenie verejného zdravia.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach