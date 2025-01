Orbán: Keby zostal Trump prezidentom, vojna na Ukrajine by nebola

Budapešť 17. januára (TASR) - Ak by v roku 2020 v prezidentských voľbách v USA nepodvádzali, Donald Trump by zostal prezidentom a potom by nebola žiadna ukrajinsko-ruská vojna. Vyhlásil to v piatok v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"V utorok svitne nový deň nad západným svetom," podotkol v súvislosti s inauguráciou Trumpa premiér, ktorý sa vo štvrtok vrátil z dovolenky v Indii. Inaugurácia Trumpa sa uskutoční v pondelok 20. januára.



Pred štyrmi rokmi bola podľa Orbána vláda z rúk Trumpa "odcudzená" a potom prišla demokratická vláda, ktorá je iná ako republikánska.



Orbán povedal, že sa domnieva, že demokrati sú globalisti, za ktorými stojí veľká sieť vedená najmä Georgeom Sorosom. Svoje záujmy si presadzujú prostredníctvom takýchto sietí. Ich cieľom je svetu nanútiť to, čo demokrati vo Washingtone považujú za dobré. "Následkom toho vo svete vzniká migračný chaos a rozpútava sa rodové šialenstvo," dodal Orbán.