Orbán: Komunistom nikdy nezabudneme rok 2006

Budapešť 23. októbra (TASR) - V časoch, keď sa Maďari ozvali, dostali ako odpoveď slzotvorný plyn a gumené projektily. Pred 15 rokmi naplnili budapeštianske ulice násilie, krv a slzy; stalo sa to pri 50. výročí vypuknutia protikomunistickej revolúcie pred zrakmi celého sveta.



V sobotu to v Budapešti povedal predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý zdôraznil, že to Maďari komunistom nikdy nezabudnú.



Orbán pred státisícovým davom priaznivcov okrem iného vyhlásil, že by bolo načase, keby už aj v Bruseli pochopili, že s Maďarmi si neporadili ani komunisti.



"Maďari chceli v roku 1956 aj v roku 2006 to isté, a chcú to aj dnes - spravodlivosť pre Maďarsko," zdôraznil Orbán.



Podľa jeho slov sa ľavicových strán netreba báť, hrozí iba sieť, financie a médiá, ktoré stoja za nimi. Tie však zomknutí Maďari porazia, dodal.