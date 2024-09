Orbán: Krajiny západného Balkánu už mali byť členmi EÚ

Budapešť/Ochrid 27. septembra (TASR) - Národy a krajiny západného Balkánu si zaslúžia viac ako to, čo dostávajú z Bruselu. Tieto krajiny už mali byť v Európskej únii, vyhlásil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v piatok po spoločnom rokovaní vlád Maďarska a Severného Macedónska v Ochride. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Postoj Maďarska, ktoré tento polrok predsedá Rade EÚ, je, že stabilita celého regiónu západného Balkánu a jeho integrácia do európskeho priestoru sú v záujme nielen Maďarska, ale aj celej Únie," povedal Orbán.



Maďarský premiér podotkol, že Severné Macedónsko je dôležitou krajinou aj z hľadiska maďarskej bezpečnosti, keďže leží na trase nelegálnej migrácie. "Ak nebudete chrániť svoje hranice, budeme musieť viesť tento boj na srbsko-maďarskej hranici," podčiarkol Orbán.



V uplynulom období podľa jeho slov slúžilo na južnej hranici Severného Macedónska 2400 maďarských policajtov, ktorí zabránili zhruba 17.000 prípadom nelegálneho prekročenia hraníc. "Maďarsko je pripravené na finančnú spoluprácu a pôžičku Severnému Macedónsku, ak by ju Skopje potrebovalo. Budapešť túto pôžičku považuje za istý druh investície do bezpečnosti Maďarska," spresnil maďarský premiér, ktorý ponúkol tamojšej vláde aj ekonomickú spoluprácu.



Orbán s delegáciou vo štvrtok pricestoval na dvojdňovú oficiálnu návštevu Severného Macedónska.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)