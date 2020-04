Orbán: Kto príde pre epidémiu o prácu, do troch mesiacov ho zamestnáme

Budapešť 27. apríla (TASR) - Zamestnanci, ktorí v Maďarsku prídu pre epidemiologické opatrenia o prácu, dostanú do troch mesiacov pracovnú ponuku z hospodárskej alebo štátnej sféry, povedal v pondelok v parlamente predseda vlády Viktor Orbán v rámci hodiny otázok.



Podľa internetového vydania týždenníka Heti Világgazdaság (HVG) premiér v reakcii na otázky opozičných poslancov povedal, že vláda má iba jeden plán riešenia situácie, a ten aj zrealizuje. "Nebude takého človeka, ktorému by skončila trojmesačná podpora v nezamestnanosti bez toho, aby dostal pracovnú ponuku z pracovného trhu alebo od štátu," vyhlásil Orbán.



Opoziční poslanci z Jobbiku vytýkali vláde, že nepripravila žiadny záchranný balíček pre malé a stredné podniky, ako to robia v susedných krajinách. Podľa predsedu Jobbiku Pétera Jakaba Orbánov kabinet nesie zodpovednosť za 51.000 nových nezamestnaných. Podľa jeho slov masy Maďarov krachujú, pritom premiérov priateľ Lőrinc Mészáros a zať István Tiborcz, ktorí zbohatli s podporu vlády, pokračujú v investíciách. "Pracovné miesta by bolo možné zachrániť zdanením ich majetku," dodal Jakab.



Poslanec Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Attila Mesterházy podľa HVG prekvapujúco povedal, že drží palce vláde, aby jej kroky boli úspešné. "Prišiel čas vytvoriť nový hospodársky plán, potrebujeme viac samostatnosti, novú štruktúru, aby sme po kríze mali konkurencieschopnejšiu krajinu," dodal Mesterházy. Orbán ocenil jeho slová a konštatoval, že o stratégii je pripravená vláda rokovať aj s opozíciou.



"Hospodársky záchranný balíček vlády nechráni pracovné miesta, od jeho prezentácie sa vlna prepúšťania rozšírila aj na ďalšie odvetvia," povedal poslanec Demokratickej koalície (DK) Gergely Arató. Predseda vlády na jeho vyjadrenie reagoval, že v roku 2010, keď prevzal Fidesz moc, pracovalo v Maďarsku 3,6 milióna ľudí, pričom pred vypuknutím epidemiologickej krízy ich bolo už 4,5 milióna.



Na ďalšiu opozičnú kritiku, že vláda v čase krízy koronavírusu neposkytuje žiadnu sociálnu pomoc, Orbán opakovane zdôraznil, že jeho kabinet nerozdáva podporu, ale mieni vytvárať pracovné miesta.