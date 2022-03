Orbán: Kto tvrdí, že NATO ochráni Maďarsko, sa mýli

Budapešť 4. marca (TASR) - Kto tvrdí, že NATO ochráni Maďarsko, sa podľa maďarského premiéra Viktora Orbána mýli. Severoatlantická aliancia sa na takýto krok podujme totiž iba v prípade, ak sa aj Maďarsko bude samo brániť, cituje spravodajca TASR z Orbánovho vyjadrenia v pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Kossuth Rádió.



Maďarský premiér takto podľa internetového vydania denníka Népszava zrejme reagoval na nedávne vyjadrenia kandidáta opozičného zoskupenia V jednote za Maďarsko (Egységben Magyarországért) na post predsedu vlády v aprílových parlamentných voľbách Pétera Márkiho-Zaya, ktorý tvrdil, že iba NATO dokáže ochrániť Maďarsko.



"Nikto nebude riskovať svoje životy za to, aby bránil iných. NATO nás ochráni, ak aj my budeme pripravení brániť sa. Ak sa nepripravíme v čase takéhoto konfliktu, tak to nepôjde ani neskôr. My sme začali včas," podčiarkol Orbán.



Premiér vlani na septembrovom vojenskom cvičení maďarských ozbrojených síl na strelnici v Hajmáskéri povedal: "Silná armáda, silná krajina!"



Maďarské ozbrojené sily realizujú desaťročný program rozvoja, ktorý sa dotkne oblasti leteckej prepravy, ochrany vzdušného priestoru i kybernetickej ochrany. V rámci tohto programu rozvoja pod názvom Zrínyi 2026 posilnia prakticky všetky druhy zbraní, pričom plánujú rozšíriť kapacity vojenského priemyslu vo výrobe zbraní a munície.