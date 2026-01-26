Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Orbán: Kyjev chce zasahovať do volieb, predvoláme veľvyslanca

Na snímke maďarský premiér Viktor Orbán počas tlačovej konferencie so slovenským premiérom SR Robertom Ficom (Smer-SD)v Bratislave v utorok 21. januára 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

Maďarský premiér krátke video uzavrel oznámením, že v záujme ochrany maďarskej suverenity a čistoty volieb v pondelok poveril ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa.

Autor TASR
Budapešť 26. januára (TASR) - Ukrajinská vláda sa snaží zasahovať do aprílových parlamentných volieb v Maďarsku koordinovanou sériou opatrení. V príspevku na Facebooku to v pondelok uviedol predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, podľa ktorého minulý týždeň ukrajinskí politickí lídri a ukrajinský prezident „sformulovali hrubo urážlivé a výhražné odkazy Maďarsku a maďarskej vláde“, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Orbán poznamenal, že maďarské orgány národnej bezpečnosti vyhodnotili „tento najnovší ukrajinský útok“ a dospeli k záveru, že „to, čo sa stalo, je súčasťou koordinovanej série ukrajinských opatrení, ktorými chcú zasahovať do maďarských volieb“.

Maďarský premiér krátke video uzavrel oznámením, že v záujme ochrany maďarskej suverenity a čistoty volieb v pondelok poveril ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa, aby predvolal ukrajinského veľvyslanca.

O tom, že Ukrajina začala zasahovať do aprílových parlamentných volieb v Maďarsku, minulý piatok (23. 1.) hovoril Szijjártó v súvislosti s reakciou ukrajinského ministra zahraničných vecí Andrija Sybihu na slová Orbána o odmietaní podpory vstupu Ukrajiny do Európskej únie.

Ukrajina začala hrubým spôsobom zasahovať do maďarských volieb, pretože chce v našej krajine vidieť vedenie, ktoré povie Bruselu áno vojne. Ale vláda bude Maďarsko brániť a nenechá nás zatiahnuť do ozbrojeného konfliktu,“ uviedol Szijjártó vtedy pre agentúru MTI.




(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
