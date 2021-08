Orbán: Liberáli majú problémy s úspechmi krajín strednej Európy

Budapešť 6. augusta (TASR) - Liberáli majú problémy s úspechmi krajín strednej Európy, ktoré ich dosiahli iným spôsobom, ako to od nich očakávali západné krajiny. V rozhovore pre americkú konzervatívnu televíznu stanicu Fox News to vyhlásil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.



Rozhovor Orbána s moderátorom Tuckerom Carlsonom, ktorý sa v súčasnosti nachádza v Budapešti v rámci návštevy Maďarska, odvysielala americká televízia vo štvrtok večer miestneho času.



"Z hospodárskeho, politického, kultúrneho a aj z demografického pohľadu budujeme úspešnú spoločnosť," citoval spravodajský server demokrata.hu Orbána, podľa ktorého západní liberáli nedokážu prijať, že existuje národno-konzervatívna alternatíva, ktorá je v každodennom živote úspešnejšia než liberálny svetonázor.



V súvislosti so slovami amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý Orbána v rozhovore pre televíziu ABC News označil za "totalitného darebáka", maďarský premiér povedal, že to je osobná urážka Maďarov. "Ide o prezidenta USA, preto musíme zostať pokorní a úctiví," dodal s poznámkou, že maďarská vláda nechce poškodiť v zásade veľmi dobré maďarsko-americké vzťahy, v ktorých je podľa Orbána okrem politiky všetko v poriadku.



Na margo budúcoročných parlamentných volieb v Maďarsku Orbán podotkol, že by si nikdy nepomyslel, že volebnú koalíciu raz vytvoria bývalé komunistické sily a antisemitská pravica. Súčasne netajil prekvapenie z toho, že medzinárodné spoločenstvo túto skutočnosť "prijalo ľahko". "Zvlášť ma prekvapuje postoj Spojených štátov, čo je úplne nová skúsenosť," dodal s tým, že Maďarsko je pripravené aj na prípadné zasahovanie zahraničia do parlamentných volieb, ktorých sa neobáva.



Rozsiahly rozhovor s Orbánom sa okrem iného týkal aj migračnej politiky Maďarska, na margo ktorej premiér povedal, že v čase migračnej krízy v roku 2015 - na rozdiel od krajín západnej Európy - bolo rozhodnutie nevpustiť cudzincov do Maďarska jediným rozumným krokom. Za tento krok je Maďarsko kritizované a aj toto je podľa Orbána dôvod, prečo je na medzinárodnej scéne posudzované negatívne.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)