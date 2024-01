Orbán: Liberálni poslanci v EP opäť zaútočili na Maďarsko

Budapešť 18. januára (TASR) - Liberálni europoslanci v Európskom parlamente (EP) opäť zaútočili na Maďarsko, uviedol predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v reakcii na štvrtkové uznesenie pléna EP voči Maďarsku. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



"Ukrajine chcú dať peniaze na štyri roky, pričom do eurovolieb zostáva už len päť mesiacov. V podstate chcú ľudí zbaviť ich práva rozhodovať o svojej budúcnosti," napísal Orbán na sociálnej sieti X. Tento prístup nazval "protidemokratickým" a zdôraznil, že Maďarsko s ním nesúhlasí.



"Ak chceme Ukrajine pomôcť, urobme to mimo rozpočtu EÚ a na ročnej báze! Toto je jediný demokratický postoj päť mesiacov pred voľbami," napísal Orbán.



EP uznesením odsúdil "zámerné, nepretržité a systematické úsilie maďarskej vlády o oslabenie základných hodnôt EÚ". Poslanci v tejto súvislosti upozornili najmä na nedávno prijatú maďarskú legislatívu na "ochranu národnej suverenity", čo je podľa nich možné porovnať s ruským zákonom o zahraničných agentoch.



Európski zákonodarcovia zároveň odsúdili kroky maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý vlani v decembri na summite EÚ zablokoval zásadné rozhodnutie o revízii dlhodobého rozpočtu Únie vrátane balíka pomoci pre Ukrajinu. Podľa europoslancov tak konal "pri plnom nerešpektovaní a porušovaní strategických záujmov EÚ a v rozpore so zásadou lojálnej spolupráce". V uznesení sa zhodli na tom, že EÚ sa nesmie nechať vydierať.



Parlament vyjadril poľutovanie nad rozhodnutím Európskej komisie uvoľniť 10,2 miliardy eur z predtým zmrazených finančných prostriedkov, a to aj napriek tomu, že Maďarsko nesplnilo požiadavky reforiem zameraných na nezávislosť súdnictva a že eurokomisia nedávno predĺžila uplatňovanie opatrení nariadenia o podmienenosti čerpania eurofondov.



EP podľa uznesenia preskúma možnosti právnych krokov na zrušenie rozhodnutia o čiastočnom rozmrazení finančných prostriedkov pre Maďarsko. Zároveň upozorňuje, že môže použiť celý rad právnych a politických opatrení, ak Komisia porušuje svoje povinnosti strážkyne zmlúv a ochrankyne finančných záujmov EÚ.