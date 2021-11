Orbán: Lockdown iba spomalí šírenie nákazy; riešením je 3. očkovanie

Budapešť 26. novembra (TASR) - Lockdown iba spomalí šírenie nákazy novým druhom koronavírusu – riešením je tretia dávka očkovacej látky proti covidu, vyhlásil v pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Zároveň však zdôraznil, že v súvislosti s epidemiologickou situáciou nevylučuje ani sprísnenie opatrení.



K aktuálne rastúcej štvrtej vlne koronavírusovej pandémie v Maďarsku premiér povedal, že lekári a zdravotníci podávajú hrdinský výkon a zatiaľ situáciu zvládajú. Orbán hovoril aj o úprave miezd pracovníkov zdravotníctva a dodal, že prostriedky na to sú. "Máme postele, máme pľúcne ventilátory a zatiaľ aj personálu je dostatok. Všetci podávajú nadľudský výkon, aby zdravotníctvo neskolabovalo," povedal ministerský predseda.



Kapacity zdravotníctva, ktoré je v čase epidémie možné zmobilizovať, sú v Maďarsku podľa jeho slov rádovo väčšie než v krajinách západnej Európy. "Tieto kapacity by sme mali zachovať ako núdzovú rezervu aj pre budúcnosť," vyhlásil Orbán.



V uplynulých 24 hodinách pribudlo v Maďarsku 11.871 nakazených novým druhom koronavírusu a v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo 162 pacientov. Aktuálne má potvrdenú nákazu 172.488 osôb. V nemocničnom ošetrení je 6913 chorých s covidom, z nich 695 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.



Vládnu kampaň týždňa očkovania, ktorý sa začal v pondelok a potrvá do nedele, vzhľadom na úspech kabinet predĺžil o ďalší jeden týždeň.



Bilanciou koronavírusovej pandémie je aktuálne 1.068.888 infikovaných a 33.866 úmrtí. Zaočkovaných v tejto desaťmiliónovej stredoeurópskej krajine je doposiaľ takmer 6,1 milióna ľudí.



Vláda 18. novembra rozhodla o sprísnení epidemiologických opatrení. V uzatvorených priestoroch je tak od 20. novembra opäť povinné nosenie rúška a hromadné podujatia nad 500 osôb budú môcť navštevovať len osoby s očkovacím preukazom, prípadne s potvrdením o prekonaní nákazy novým druhom koronavírusu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)