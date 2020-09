Orbán: Maďari nechcú, aby opatrenia ochromili fungovanie krajiny

Budapešť 11. septembra (TASR) - Maďari nechcú, aby epidemiologické opatrenia druhej vlny pandémie nového druhu koronavírusu opäť ochromili fungovanie krajiny, vyhlásil v piatok v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.



"Maďari chcú, aby Maďarsko fungovalo," spresnil premiér s odvolaním sa na výsledky takzvanej národnej konzultácie - dotazníka, v ktorom sa občania mohli počas leta vyjadriť okrem iného k tomu, či je potrebné posilniť domáce výrobné kapacity a zriadiť stálu epidemiologickú pozorovaciu službu, ale aj k tomu, či by sa banky a nadnárodné spoločnosti nemali podieľať väčšou mierou na znášaní spoločnej ťarchy.



Podľa Orbána prioritou vlády je ochrana seniorov a popri tom snaha o zachovanie fungovania krajiny aj počas druhej vlny pandémie.



"Ľudia sa nemusia obávať takých prísnych opatrení, aké boli zavedené na jar," zdôraznil s poznámkou, že teraz nie je cieľom to, aby každý zostal doma, ale aby sme ochránili schopnosť fungovania Maďarska.



"Školy nezatvoríme. Prípady výskytu nákazy v jednotlivých zariadeniach sa budú riešiť lokálne. Na školách je nariadené meranie teploty a každý, kto o to požiada, bude zdarma zaočkovaný proti chrípke," dodal.



