Orbán: Maďarské predsedníctvo EÚ presadzuje mier

Budapešť 4. októbra (TASR) - Maďarsko sa v rámci svojho predsedníctva Rady EÚ usiluje presadzovať mier, vyhlásil maďarský premiér Viktor Orbán v piatkovom rozhovore pre štátnu rozhlasovú stanicu. "Máme mierovú misiu," povedal premiér, píše TASR na základe správy agentúry MTI.



Ak sa na Blízkom východe rozvinie širší vojnový konflikt, dôsledky by boli podľa Orbána citeľné, pretože svetové hospodárstvo by okamžite začalo byť opatrné. Ovplyvnilo by to nielen ekonomické záležitosti, vojna na Blízkom východe by mala vplyv aj na bezpečnosť krajiny a buď priamo, alebo nepriamo by postihla aj "veľký počet občanov židovského pôvodu" v Maďarsku, dodal. Orbán podľa vlastných slov zvolal bezpečnostný kabinet, aby s ním prediskutoval, ako zaistiť bezpečnosť všetkých maďarských občanov bez ohľadu na ich pôvod.



S odkazom na nedávno zriadenú medzinárodnú skupinu Friends of Peace Orbán povedal, že keď Maďarsko prevzalo predsedníctvo EÚ, presadzovanie mieru ako kresťanského duchovného hľadiska a štátneho záujmu bolo "nevyhnutné". "Začali sme búrkou: Kyjev, Moskva, Peking, Donald Trump," povedal Orbán a dodal, že následná mierová stratégia vychádzala z toho, že znepriatelené strany nemajú v úmysle nastoliť medzi sebou mier. Preto je potrebná dohoda medzi kľúčovými mocnosťami a nastolenie politiky, ktorá by strany mohla viesť smerom k mieru. Z tohto dôvodu "z našej iniciatívy (sme) spolu s Brazíliou a Čínou vytvorili skupinu Friends of Peace", dodal Orbán.



Konflikty súvisiace s migráciou podľa premiéra "spôsobujú rozkol Európskej únie" a "paralyzujú jej chod". Dodal, že ak Brusel bude "Maďarsko (naďalej) trápiť trestami všetkých druhov", potom "všetkých migrantov dopravíme autobusom na hlavné námestie (v Bruseli)," vyhlásil Orbán.



Európania už nebudú znášať "bruselských byrokratov v ich ochrannej bubline", ktorí Európe nanucujú politiku, ktorá "ničí životy bežných Talianov, Nemcov, Francúzov a Maďarov". To je podľa Orbána dôvod, prečo sa tak darí strane Andreja Babiša v Českej republike, FPÖ v Rakúsku a AfD v Nemecku, Marine Le Penovej vo Francúzsku alebo prečo zvíťazila talianska premiérka Giorgia Meloniová.