Orbán: Maďarsko a Poľsko majú šancu na úspech v spore o rozpočet EÚ

Budapešť 8. decembra (TASR) - Maďarsko a Poľsko majú šancu na úspech v spore o rozpočet Európskej únie v záležitosti viazania vyplácania zdrojov Únie na systém podmienok právneho štátu, ak v nadchádzajúcich dňoch pôjde vývoj správnym smerom. Podľa agentúry MTI to v utorok večer vyhlásil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý neplánovane priletel popoludní do Varšavy.



Maďarský premiér, ktorý rokoval s poľským premiérom Mateuszom Morawieckim a s lídrom vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslawom Kaczyňskim, v rozhovore pre poľskú komerčnú televíziu Polsat News povedal, že v súčasnosti sú postoje Maďarska a Poľska bližšie k postojom nemeckého predsedníctva v EÚ, ako aj k postojom viacerých vlád členských krajín, než boli pred niekoľkými týždňami či dňami.



V prestávke sa k trojici Orbán, Morawiecki a Kaczyňski pripojili aj šéf koaličnej strany Dohoda Jaroslaw Gowin a líder strany Solidárne Poľsko Zbigniew Ziobro.



Podľa poľského portálu 300polityka rokovali politici o konečnej verzii kompromisu s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou ešte pred nadchádzajúcim summitom EÚ, ktorý sa začne vo štvrtok.



Orbán v rozhovore ďalej konštatoval, že medzi Budapešťou a Varšavou vládne zhoda vo všetkých významných otázkach a že zhoda je aj v záujmoch oboch krajín. "Považujeme za dôležité to, čo je uvedené v základných zmluvách EÚ, ako aj obhajobu svojich národných záujmov a finančných zdrojov určených Maďarsku a Poľsku," dodal maďarský ministerský predseda.



Európska komisia (EK) hľadá podľa svojej predsedníčky Ursuly von der Leyenovej spôsoby, ako v prípade potreby obísť právo veta, ktoré Poľsko a Maďarsko použili na zablokovanie sedemročného rozpočtu EÚ a plánu obnovy po koronakríze. Uviedla to 3. decembra belgická televízna stanica RTBF.



Maďarsko a Poľsko, ktoré nesúhlasia s mechanizmom podmieňujúcim čerpanie eurofondov dodržiavaním zásad právneho štátu, blokujú spoločný balík v hodnote vyše 1,8 bilióna eur, ktoré by mali členské krajiny čerpať v rokoch 2021 - 2027.











