Orbán: Maďarsko bude blokovať pôžičku EÚ pre Kyjev
Autor TASR
Budapešť 21. februára (TASR) - Maďarsko bude blokovať pôžičku Európskej únie pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, kým nebude obnovený tranzit ruskej ropy cez ropovod Družba. V piatok večer to na sociálnej sieti X oznámili maďarský premiér Viktor Orbán a minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje TASR.
„Pokiaľ Ukrajina blokuje ropovod Družba, Maďarsko bude blokovať ukrajinskú vojnovú pôžičku vo výške 90 miliárd eur. Nenecháme sa vydierať,“ napísal Orbán.
Podľa Szijjártóa Kyjev porušuje asociačnú dohodu medzi EÚ a Ukrajinou a nedodržiava svoje záväzky voči Únii. „Ukrajina vydiera Maďarsko tým, že v koordinácii s Bruselom a maďarskou opozíciou zastavila tranzit ropy, aby spôsobila výpadky dodávok v Maďarsku a zvýšila ceny palív pred (parlamentnými) voľbami,“ uviedol minister.
Do Maďarska a na Slovensko neprúdi ropa cez ropovod Družba od 27. januára. Dôvodom má byť ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti.
Orbán a slovenský premiér Robert Fico upodozrievajú Kyjev z politického „vydierania“ Maďarska, ktoré sa stavia proti vstupu Ukrajiny do EÚ. Slovenská vláda pritom v stredu vyhlásila stav ropnej núdze a pohrozila odvetnými opatreniami, ak sa tranzit neobnoví, pripomína agentúra AFP.
Európsky parlament schválil pôžičku EÚ pre Ukrajinu na roky 2026 a 2027 už 11. februára. Mechanizmus posilnenej spolupráce umožňuje Slovensku, Česku a Maďarsku nezapojiť sa do tejto iniciatívy. Pred vyplatením finančných prostriedkov je ešte potrebné konečné schválenie Radou EÚ, zloženej z ministrov členských štátov. Tento krok sa pôvodne považoval za formalitu, podľa agentúry DPA však bolo konečné hlasovanie odložené.
Európsky parlament schválil pôžičku EÚ pre Ukrajinu na roky 2026 a 2027 už 11. februára. Mechanizmus posilnenej spolupráce umožňuje Slovensku, Česku a Maďarsku nezapojiť sa do tejto iniciatívy. Pred vyplatením finančných prostriedkov je ešte potrebné konečné schválenie Radou EÚ, zloženej z ministrov členských štátov. Tento krok sa pôvodne považoval za formalitu, podľa agentúry DPA však bolo konečné hlasovanie odložené.