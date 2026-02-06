< sekcia Zahraničie
Orbán: Maďarsko je jediným spojencom USA v otázke mieru
Základnou filozofiou maďarskej zahraničnej politiky je podľa Orbána nadväzovanie priateľstiev, čo sa v prípade Spojených štátov podarilo.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 6. februára (TASR) – Maďarsko je v súčasnosti jediným európskym spojencom Spojených štátov v úsilí o nastolenie mieru. V pravidelnom rozhovore pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Kossuth Rádió to v piatok vyhlásil premiér Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Orbán reagoval na štvrtkový odkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý ho na svojej sociálnej sieti Truth Social verejne podporil pred aprílovými parlamentnými voľbami. Podľa maďarského premiéra existuje medzi ním a šéfom Bieleho domu „staré spojenectvo“.
Základnou filozofiou maďarskej zahraničnej politiky je podľa Orbána nadväzovanie priateľstiev, čo sa v prípade Spojených štátov podarilo. "Potrebujú nás aj oni," poznamenal s tým, že ak by európske krajiny nekládli americkému prezidentovi prekážky, mier na Ukrajine mohol byť už dávno realitou.
„Nie sme síce najväčšou krajinou v Európe, ale sme jediným spojencom Spojených štátov v otázke mieru a na to môžeme byť hrdí,“ zdôraznil Orbán.
„Viktor Orbán je skutočný priateľ, bojovník a VÍŤAZ,“ napísal Trump v príspevku a dodal, že „má moju úplnú a bezvýhradnú podporu pre znovuzvolenie za maďarského premiéra“.
Orbán podľa Trumpa „neúnavne bojuje za svoju skvelú krajinu a ľud a miluje ich, rovnako ako ja za Spojené štáty americké“.
V súvislosti s hospodárskou situáciou premiér priznal, že maďarská ekonomika nie je na tom dobre. Podľa jeho slov trpí v dôsledku pretrvávajúceho vojnového konfliktu. Zdôraznil však, že krajina je napriek tomu schopná „dosahovať obrovskú výkonnosť“.
Orbán sa v rozhovore dotkol aj domácej politickej scény a mimoparlamentnú opozičnú stranu TISZA označil za „výtvor Bruselu“.
V súvislosti s prípadmi násilnej mobilizácie na Ukrajine maďarský ministerský predseda povedal, že Budapešť podrobne monitoruje dianie na Ukrajine, a že bude zaznamenávať všetky „zločiny“, ktorých sa Ukrajina dopustí. Maďarská vláda a premiér opakovane informovali o maďarských obetiach násilných odvodov na Ukrajine, čo viedlo k prudkému zhoršeniu diplomatických vzťahov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Orbán reagoval na štvrtkový odkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý ho na svojej sociálnej sieti Truth Social verejne podporil pred aprílovými parlamentnými voľbami. Podľa maďarského premiéra existuje medzi ním a šéfom Bieleho domu „staré spojenectvo“.
Základnou filozofiou maďarskej zahraničnej politiky je podľa Orbána nadväzovanie priateľstiev, čo sa v prípade Spojených štátov podarilo. "Potrebujú nás aj oni," poznamenal s tým, že ak by európske krajiny nekládli americkému prezidentovi prekážky, mier na Ukrajine mohol byť už dávno realitou.
„Nie sme síce najväčšou krajinou v Európe, ale sme jediným spojencom Spojených štátov v otázke mieru a na to môžeme byť hrdí,“ zdôraznil Orbán.
„Viktor Orbán je skutočný priateľ, bojovník a VÍŤAZ,“ napísal Trump v príspevku a dodal, že „má moju úplnú a bezvýhradnú podporu pre znovuzvolenie za maďarského premiéra“.
Orbán podľa Trumpa „neúnavne bojuje za svoju skvelú krajinu a ľud a miluje ich, rovnako ako ja za Spojené štáty americké“.
V súvislosti s hospodárskou situáciou premiér priznal, že maďarská ekonomika nie je na tom dobre. Podľa jeho slov trpí v dôsledku pretrvávajúceho vojnového konfliktu. Zdôraznil však, že krajina je napriek tomu schopná „dosahovať obrovskú výkonnosť“.
Orbán sa v rozhovore dotkol aj domácej politickej scény a mimoparlamentnú opozičnú stranu TISZA označil za „výtvor Bruselu“.
V súvislosti s prípadmi násilnej mobilizácie na Ukrajine maďarský ministerský predseda povedal, že Budapešť podrobne monitoruje dianie na Ukrajine, a že bude zaznamenávať všetky „zločiny“, ktorých sa Ukrajina dopustí. Maďarská vláda a premiér opakovane informovali o maďarských obetiach násilných odvodov na Ukrajine, čo viedlo k prudkému zhoršeniu diplomatických vzťahov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)