Orbán: Maďarsko má za sebou mimoriadne nespravodlivé štyri roky
Autor TASR
Budapešť 24. marca (TASR) - Maďarsko má za sebou štyri extrémne nespravodlivé roky a správa vecí verejných spočívala v odvracaní kríz spôsobených inými. Vyhlásil to v utorok na predvolebnom zhromaždení v meste Nagykanizsa (Veľká Kaniža) južne od Balatonu maďarský premiér Viktor Orbán. Podľa servera 24.hu povedal, že Maďari nespôsobili covid, vojnu, infláciu ani chybné sankcie z Bruselu, stále však musia znášať ich následky, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa Orbána je najdôležitejšia rodina. „Ak máte deti, má zmysel pracovať. Preto od roku 2010 budujeme Maďarsko priateľské k rodinám a sme jediná krajina, ktorá nedovoľuje, aby sa z rodín vysmievali,“ podčiarkol premiér.
Dodal, že maďarská ústava jasne hovorí, že manželstvo je zväzok muža a ženy, že otec je muž a matka je žena.
Zopakoval tvrdenie, že ukrajinská tajná služba zasahuje do maďarských volieb, odpočúva šéfa maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóa a robí všetko pre to, aby vznikla proukrajinská vláda.
„Odkazujeme im, že sa nedáme zastrašiť, ani Ukrajincami, ani priaznivcami (mimoparlamentnej opozičnej) strany TISZA. Pretože skutočne, ako povedal pápež Ján Pavol II: Nebojte sa!“ podotkol premiér.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
