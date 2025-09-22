< sekcia Zahraničie
Orbán: Maďarsko muselo deklarovať, že nikoho nepoverilo vedením vojny
Podľa jeho slov Budapešť nepodporuje prijatie Ukrajiny do EÚ.
Autor TASR
Budapešť 22. septembra (TASR) - Maďarsko muselo otvorene deklarovať, že nikoho nepoverilo viesť vojnu v jeho mene. Maďarsko nie je s nikým vo vojne, takže ani Európska únia nemôže byť vo vojne, vyhlásil v pondelok podľa servera magyarhirlap.hu v maďarskom parlamente predseda vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Nemožno Úniu využívať na vojnové účely, pokiaľ sa proti tomu postaví čo i len jedna krajina,“ zdôraznil premiér v úvodnom prejave jesennej schôdze parlamentu.
Podľa jeho slov Budapešť nepodporuje prijatie Ukrajiny do EÚ. „Ak Ukrajina vstúpi do EÚ, privedie to Európu k bankrotu,“ dodal.
Ohľadne ukrajinských útokov na ropovod Družba Orbán vyzval Kyjev, aby neohrozoval energetickú bezpečnosť Maďarska. „Ruský plyn a ropa sú nevyhnutné na udržanie nízkej ceny účtov za energie domácností,“ pripomenul ministerský predseda.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
