Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 22. september 2025Meniny má Móric
< sekcia Zahraničie

Orbán: Maďarsko muselo deklarovať, že nikoho nepoverilo vedením vojny

.
Maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR/AP

Podľa jeho slov Budapešť nepodporuje prijatie Ukrajiny do EÚ.

Autor TASR
Budapešť 22. septembra (TASR) - Maďarsko muselo otvorene deklarovať, že nikoho nepoverilo viesť vojnu v jeho mene. Maďarsko nie je s nikým vo vojne, takže ani Európska únia nemôže byť vo vojne, vyhlásil v pondelok podľa servera magyarhirlap.hu v maďarskom parlamente predseda vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Nemožno Úniu využívať na vojnové účely, pokiaľ sa proti tomu postaví čo i len jedna krajina,“ zdôraznil premiér v úvodnom prejave jesennej schôdze parlamentu.

Podľa jeho slov Budapešť nepodporuje prijatie Ukrajiny do EÚ. „Ak Ukrajina vstúpi do EÚ, privedie to Európu k bankrotu,“ dodal.

Ohľadne ukrajinských útokov na ropovod Družba Orbán vyzval Kyjev, aby neohrozoval energetickú bezpečnosť Maďarska. „Ruský plyn a ropa sú nevyhnutné na udržanie nízkej ceny účtov za energie domácností,“ pripomenul ministerský predseda.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte tieto slovenské mestá?

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto pomaly balí kufre

HRABKO: Rozhodnutie Čaputovej ukončilo diskusie, čo prebiehali bez nej