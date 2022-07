Orbán: Maďarsko musí radikálne zvýšiť svoje obranné kapacity

Budapešť 1. júla (TASR) – Maďarsko urýchli program rozvoja svojej obrany, povedal premiér Viktor Orbán v pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth rádió. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Musíme radikálne zvýšiť naše obranné kapacity," uviedol Orbán. Zopakoval, že záujmom Maďarska je čo najskoršie ukončenie vojny na susednej Ukrajine.



Poznamenal tiež, že hoci sa frontová línia zdá v súčasnosti stále ďaleko od Maďarska, môže sa to zmeniť. V tejto súvislosti zdôraznil, že Maďarsko musí ako člen NATO zostať mimo tejto vojny.



Predseda maďarskej vlády okrem toho povedal, že jeho krajina nie je ochotná rokovať o prípadnom embargu Európskej únie na dovoz ruského zemného plynu alebo o jeho obmedzení, pretože by to oslabilo maďarské hospodárstvo.



"Potrebné nie sú sankcie, ale okamžité prímerie a mierové rozhovory," doplnil Orbán s tým, že mier je tiež jediným spôsobom, ako zastaviť "vojnovú infláciu".