Orbán: Maďarsko nezmení svoju migračnú politiku

Budapešť 21. decembra (TASR) - Maďarsko napriek rozhodnutiu Súdneho dvora Európskej únie nezmení svoje kontroverzné migračné zákony. Povedal to v utorok maďarský premiér Viktor Orbán.



Predseda maďarskej vlády zároveň uviedol, že predvolebnej kampani jeho pravicovej strany Fidesz budú dominovať otázky týkajúce sa práve migrácie a komunity LGBT, čo sú témy, v ktorých sa Maďarsko sporí s Úniou, informuje agentúra Reuters.



Spory týkajúce sa dodržiavania zásad právneho štátu spôsobili, že EÚ zmrazila finančné prostriedky určené na obnovu maďarskej ekonomiky po pandémii. Tento fakt skomplikoval Orbánovi cestu k znovuzvoleniu, keďže ide o prostriedky, od ktorých závisí ekonomický rast krajiny, približuje Reuters.



Strana 58-ročného maďarského premiéra bude v budúcoročných voľbách stáť proti zjednoteným opozičným stranám a po drvivých víťazstvách v troch predošlých voľbách nie je jasné, či aj tentoraz zvíťazí. Maďarsko momentálne zápasí s vysokou infláciou, najvyššiu za posledných 14 rokov, ako aj rekordným rozpočtovým deficitom.



Maďarský ústavný súd v decembri nepotvrdil nadradenosť národného práva nad právom EÚ. Rozhodol však, že Maďarsko má právo uplatňovať vlastné pravidlá, pokiaľ EÚ nemá dostatočné opatrenia na spoločnú implementáciu európskeho práva. Verdikt sa týkal sporu o vlaňajší verdikt Súdneho dvora Európskej únie v otázke kritizovaného maďarského utečeneckého zákona.



Súdny dvor EÚ vlani v decembri rozhodol, že Maďarsko si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z práva EÚ v oblasti konaní o poskytovaní medzinárodnej ochrany a návratu štátnych príslušníkov tretích krajín neoprávnene sa zdržiavajúcich na jeho území.



So žalobou na Maďarsko sa na Súdny dvor EÚ v tejto veci obrátila Európska komisia. Žaloba súvisela s tým, že maďarské úrady nezákonne zadržiavali žiadateľov o medzinárodnú právnu ochranu v tranzitných oblastiach na maďarsko-srbských hraniciach. Okrem toho vracali späť žiadateľov o azyl, čím podľa EK došlo k porušeniu európskych smerníc o prijímaní a navracaní nelegálnych utečencov.



"Vláda sa rozhodla, že nijakým spôsobom nebude meniť systém ochrany hraníc," povedal v utorok Orbán na tlačovej konferencii. "Zachováme existujúci režim aj napriek tomu, že nám európsky súd nariadil jeho zmenu.... Nezmeníme ho a nikoho (do krajiny) nevpustíme," dodal.



Orbánove protiimigračné postoje spôsobili – v nadväznosti na migračnú krízu z roku 2015 – nárast popularity jeho strany Fidesz.



Maďarský premiér v utorok tiež avizoval, že bude naďalej presadzovať aj uskutočnenie referenda súvisiaceho s ďalším sporným maďarským zákonom, ktorý zakazuje na školách výučbu týkajúcu sa transrodových a homosexuálne orientovaných osôb. Referendum sa má konať paralelne s parlamentnými voľbami.



Orbán často sám seba označuje za obhajcu tradičných maďarských hodnôt, zasadzujúceho sa proti "ideológii LGBT", pripomína Reuters. Agentúra dodáva, že Maďari v predmetnom referende majú odpovedať na otázky týkajúce sa toho, či podporujú, aby sa na školách organizovali bez súhlasu rodičov tzv. workshopy týkajúce sa sexuálnej orientácie. Vyjadriť sa majú tiež k tomu, či súhlasia s "propagáciou" zmeny pohlavia medzi deťmi.