Orbán: Maďarsko podporuje európsku integráciu Bosny a Hercegoviny

Budapešť 24. januára (TASR) - V aktuálnom čase nebezpečenstiev má Maďarsko prioritný záujem na tom, aby Bosna a Hercegovina bola bezpečnou a stabilnou krajinou. Vyhlásil to v utorok v Budapešti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na schôdzke s prezidentkou Republiky srbskej (Bosna a Hercegovina) Željkou Cvijanovičovou. Pre agentúru MTI to uviedol Orbánov hovorca Bertalan Havasi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Naša krajina je pripravená naďalej poskytovať podporu integrácii Bosny do Európskej únie, ako aj hospodárskemu rozvoju. Sme otvorení spolupráci," cituje Orbána MTI.



Okrem rozvoja vzájomnej spolupráce hovorili aj o medzinárodných záležitostiach, predovšetkým z bezpečnostného pohľadu, podčiarkol Havasi.



Cvijanovičová vyjadrila Orbánovi vďaku za pomoc a vyzdvihla skutočnosť, že medzi Maďarskom a jej krajinou prebieha intenzívny dialóg a že hospodárske a obchodné vzťahy silnejú.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)