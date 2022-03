Orbán: Maďarsko sa nemôže pridať k energetickým sankciám voči Rusku

Budapešť 9. marca (TASR) - Maďarsko sa nemôže pripojiť k sankciám uvaleným Spojenými štátmi na Rusko v oblasti energetiky, pretože aj naďalej potrebuje zemný plyn a ropu prichádzajúce z Ruska, cituje spravodajca TASR z vyhlásenia predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána zverejneného v stredu na Facebooku.



"V centre snáh sa nachádza dosiahnutie mieru, avšak musíme sa venovať aj riešeniu následkov pre hospodárstvo," povedal maďarský premiér.



Následky hospodárskych sankcií voči Rusku sú podľa Orbána vážne, ak by však boli rozšírené aj na ropu a plyn, ktorú Európa nakupuje od Ruska, boli by oveľa vážnejšie.



Maďarsko by bolo neúmerne zaťažené, pretože 85 percent plynu spotrebovaného v krajine prichádza z Ruska a 64 percent pohonných hmôt je vyrobených z ropy dodávanej Ruskom, zdôraznil Orbán.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)