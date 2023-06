Orbán: Maďarsko začalo prípravy na predsedníctvo v Rade EÚ

Budapešť 7. júna (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán a členovia jeho vlády sa v stredu v budínskom sídle úradu vlády zúčastnili na prípravnom fóre o nadchádzajúcom predsedníctve Maďarska v Rade Európskej únie v druhom polroku 2024. Pre agentúru MTI to uviedol Orbánov hovorca Bertalan Havasi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Maďarsko začalo prípravy na predsedníctvo v EÚ," vyhlásil Orbán a zdôraznil, že jeho vláda je skúsená a pripravená, pôjde totiž o druhé maďarské predsedníctvo v Rade EÚ. "Sme pripravení efektívne riešiť výzvy, ktorým Európa čelí," podčiarkol premiér.



Orbán vyjadril vďaku generálnemu riaditeľovi pre všeobecnú a inštitucionálnu politiku Generálneho sekretariátu Rady EÚ (GSC) Didierovi Seeuwsovi a generálnej riaditeľke pre komunikáciu GSC Agnieszke Bartolovej, že prijali pozvanie do Budapešti, aby sa na dvojdňovom prípravnom stretnutí podelili o svoje skúsenosti s maďarskými ministrami.



Európsky parlament (EP) 1. júna uznesením vyjadril vážne obavy v súvislosti s vývojom v Maďarsku vzhľadom na nadchádzajúce maďarské predsedníctvo v Rade EÚ v druhom polroku 2024. Maďarská ministerka spravodlivosti Judit Vargová v tejto súvislosti vyhlásila, že išlo o úplne zbytočné uznesenie.



"Pre ľavicovú väčšinu v EP, ktorá podporuje vojnu na Ukrajine, je zlou správou, že dnes úplne zbytočne hlasovala o uznesení odsudzujúcom našu krajinu, pretože prípravné práce sú už v plnom prúde," napísala Vargová na Facebooku.



Europoslancov znepokojuje stav hodnôt EÚ v Maďarsku, ktorý sa zhoršuje v dôsledku "úmyselného a systematického úsilia vlády" aj napriek tomu, že EP aktivoval mechanizmus podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy.



Stála spravodajkyňa EP pre Maďarsko Gwendoline Delbosová-Corfieldová uviedla, že europarlament jednotne vyjadril hlboké znepokojenie nad zhoršením situácie v oblasti právneho štátu v Maďarsku. "Uvoľnenie zmrazených finančných prostriedkov EÚ v tejto fáze by Fideszu umožnilo pokračovať vo svojich útokoch na základné práva. Nastal čas, aby Rada EÚ pochybovala o tom, či členský štát, ktorý čelí právnemu konaniu podľa článku 7, môže dôveryhodne zastávať predsedníctvo EÚ," opísala situáciu.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)