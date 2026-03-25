< sekcia Zahraničie
Orbán: Maďarsko zastaví dodávky plynu na Ukrajinu, kým nedostane ropu
Orbán a predseda slovenskej vlády Robert Fico hovoria o otáľaní pri obnove prevádzky a politickom vydieraní Ukrajiny.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 25. marca (TASR) - Maďarsko postupne pozastaví dodávky plynu na Ukrajinu a bude ich skladovať na svojom území až dovtedy, kým do krajiny opäť nezačne prúdiť ropa cez ropovod Družba. Uviedol to v stredu v príspevku na sociálnej sieti Facebook maďarský premiér Viktor Orbán, informuje TASR.
„Fungovanie ropovodu Družba blokuje Ukrajina už 30 dní. Voči ukrajinskému vydieraniu sa zatiaľ úspešne bránime, vďaka zastropovaným cenám platia Maďari najmenej na čerpacích staniciach v celej Európe. Musíme však urobiť krok vpred,“ uviedol Orbán s tým, že v záujme „prelomenia ropnej blokády“ a bezpečného zásobovania energiami sú pre Maďarsko teraz nevyhnutné ďalšie opatrenia.
„Preto postupne zastavíme dodávky plynu z Maďarska na Ukrajinu, a množstvo plynu, ktoré u nás zostane, doma uskladníme. Kým Ukrajina nedodá ropu, od Maďarska nedostane plyn,“ dodal Orbán. Ako podotkol, v súčasnosti je podľa neho potrebné naplniť maďarské zásobníky plynu v záujme ochrany energetickej bezpečnosti krajiny.
Ukrajina podľa neho útočí aj na južný plynovod zásobujúci Maďarsko, a preto sa krajina musí v tomto smere zariadiť.
Kyjev tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry po ruskom útoku na časť ropovodu Družba z 27. januára. Orbán a predseda slovenskej vlády Robert Fico však hovoria o otáľaní pri obnove prevádzky a politickom vydieraní Ukrajiny.
Konflikt medzi Kyjevom a Budapešťou sa vyostril po ultimáte Orbána, ktorý odblokovanie pomoci EÚ pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur podmienil obnovením tranzitu ruskej ropy cez Družbu.
Európska komisia v reakcii na to oznámila svoju pripravenosť pomôcť s opravou poškodeného úseku ropovodu.
Prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň v liste lídrom EK Ursule von der Leyenovej a Antóniovi Costovi potvrdil, že Ukrajina súhlasila s ponukou EÚ na finančnú a technickú podporu opravy ropovodu Družba.
