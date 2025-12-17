< sekcia Zahraničie
Orbán: Maďarsko zvíťazilo, ruské aktíva nebudú na programe summitu
Orbán odmieta aj myšlienku spoločného úveru EÚ, ktorá by bola použitá namiesto ruských aktív.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť/Brusel 17. decembra (TASR) - Maďarsko v rokovaniach pred summitom EÚ zvíťazilo, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová totiž oznámila, že otázka zmrazených ruských aktív nebude na programe štvrtkového summitu Európskej únie. Podľa servera atv.hu to vyhlásil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Zákulisné rokovania viedli k výsledkom, dodal maďarský premiér v Bruseli po príchode na stredajšie stretnutie vedenia politickej skupiny Patrioti pre Európu (PfE).
Orbán odmieta aj myšlienku spoločného úveru EÚ, ktorá by bola použitá namiesto ruských aktív. Vyhlásil, že Maďarsko neprevezme zodpovednosť za úver, ktorý by bol použitý na podporu Ukrajiny, a domnieva sa, že ani EÚ by sa nemala touto cestou vydať. Premiér zdôraznil, že vláda urobí všetko pre to, aby návrhu zabránila, pričom k tomu hľadá spojencov, píše atv.hu.
Lídri EÚ podľa Orbána urobili chyby, zničili európsku ekonomiku, priviedli kontinent do vojnového stavu a tieto chyby nemôžu zostať bez následkov, píše server hirado.hu.
„Musím povedať, že v poslednom období sa tu udiali manažérske chyby, ktoré zaviedli EÚ a jej členské štáty do takej slepej uličky, že by sme o tom už nemali diskutovať, ale pomaly hľadať, kto je za to zodpovedný. Ako sme sa sem dostali? Zničili celú európsku ekonomiku. Keď sa (Ursula) Von der Leyenová ujala úradu (predsedníčky Európskej komisie), bol to konkurencieschopný región. Nehovorilo sa o vojne, bol to mierový projekt. Teraz sme vo vojne,“ reagoval Orbán na otázky novinárov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Zákulisné rokovania viedli k výsledkom, dodal maďarský premiér v Bruseli po príchode na stredajšie stretnutie vedenia politickej skupiny Patrioti pre Európu (PfE).
Orbán odmieta aj myšlienku spoločného úveru EÚ, ktorá by bola použitá namiesto ruských aktív. Vyhlásil, že Maďarsko neprevezme zodpovednosť za úver, ktorý by bol použitý na podporu Ukrajiny, a domnieva sa, že ani EÚ by sa nemala touto cestou vydať. Premiér zdôraznil, že vláda urobí všetko pre to, aby návrhu zabránila, pričom k tomu hľadá spojencov, píše atv.hu.
Lídri EÚ podľa Orbána urobili chyby, zničili európsku ekonomiku, priviedli kontinent do vojnového stavu a tieto chyby nemôžu zostať bez následkov, píše server hirado.hu.
„Musím povedať, že v poslednom období sa tu udiali manažérske chyby, ktoré zaviedli EÚ a jej členské štáty do takej slepej uličky, že by sme o tom už nemali diskutovať, ale pomaly hľadať, kto je za to zodpovedný. Ako sme sa sem dostali? Zničili celú európsku ekonomiku. Keď sa (Ursula) Von der Leyenová ujala úradu (predsedníčky Európskej komisie), bol to konkurencieschopný región. Nehovorilo sa o vojne, bol to mierový projekt. Teraz sme vo vojne,“ reagoval Orbán na otázky novinárov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)