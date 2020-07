Orbán: Maďarsku sa na summite podarilo ochrániť svoju národnú hrdosť

Budapešť 21. júla (TASR) – Maďarsku a Poľsku sa na bruselských rokovaniach podarilo nielen získať významné finančné zdroje, ale aj ochrániť svoju národnú hrdosť, povedal podľa agentúry MTI v Bruseli predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na spoločnej tlačovej konferencii s poľským premiérom Mateuszom Morawieckym.



Poľsku a Maďarsku sa podľa Orbána podarilo dať v Bruseli jednoznačne najavo, že je neprijateľné, aby krajiny, ktoré právny štát zdedili, kritizovali a školili národy bojujúce za slobodu, ktoré zažili veľmi ťažké časy a urobili mnoho proti komunistickému režimu.



Hovorca rezortu maďarskej diplomacie Tamás Menczer v pondelok večer v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu M1 povedal, že ak by premiérom nebol Orbán, tak by Maďarsko bolo už holandskou provinciou.



Poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) za hnutie Momentum Katalin Csehová na Menczerove slová podľa internetovej stránky komerčnej televízie ATV reagovala konštatovaním, že ak by predsedom maďarskej vlády nebol Viktor Orbán, tak by nebol potrebný v EÚ mechanizmus na ochranu právneho štátu.



Poslankyňa EP za opozičnú stranu Demokratická koalícia Klára Dobrevová pre ATV označila výsledok bruselských rokovaní za Orbánovu obrovskú prehru. „Maďarsko v pomere k celkovému rozpočtu EÚ ešte nikdy nedostalo tak málo peňazí ako teraz," zdôraznila.



Lídri 27 členských štátov EÚ nakoniec po štyroch dňoch a štyroch nociach rokovaní zhodu našli. Súhlasili s fondom obnovy po pandémii vo výške 750 miliárd eur, ktoré si vo forme nenávratných grantov a výhodných pôžičiek rozdelia krajiny tvrdo zasiahnuté pandémiou. Okrem toho lídri dosiahli aj dohodu o sedemročnom rozpočte EÚ vo výške jedného bilióna eur.