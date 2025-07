Orbán: Magyarova strana TISZA je digitálne politické hnutie

Budapešť 15. júla (TASR) - Maďarská mimoparlamentná strana TISZA (Rešpekt a sloboda) vedená europoslancom Péterom Magyarom, ktorý je najsilnejším kritikom vlády premiéra Viktora Orbána, je podľa slov predsedu vlády digitálnym politickým hnutím. Orbán to podľa servera 24.hu povedal v pondelňajšom rozhovore pre kanál Pikk na platforme YouTube, v ktorom sa vyjadril k otázke toho, či nástup takýchto strán znamená koniec klasickej politiky, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



„O pár rokov budeme vedieť zodpovedať otázku, či čas staromódnych politikov, povedzme takých, ako sme my, ktorí vychádzajú z faktov, programov, práce, výsledkov a zodpovednosti, pominul, alebo nie, a či sa objavil nový typ politika,“ povedal Orbán.



Podľa jeho názoru TISZA je „digitálne politické hnutie“, a nie normálna politická strana, pričom jeho Fidesz je vraj podľa európskych štandardov bezprecedentne úspešnou stranou. Fidesz vládol v období rokov 1998 - 2002 a potom od roku 2010 získal v parlamente štyrikrát za sebou ústavnú väčšinu.



Premiér podotkol, že Fidesz dlho nemal digitálnu politickú jednotku, ale teraz ju už má, je ňou Klub bojovníkov (Harcosok klubja) na Facebooku.



O nadchádzajúcej kampani do parlamentných volieb 2026 Orbán povedal, že sa na ňu pripravuje pokojne, pretože splnil viac ako 90 percent sľubov, ktoré dal vo voľbách v roku 2022. Jediné, čo ho znepokojuje, je, že opozícia bola eliminovaná a na jej mieste vzniklo digitálne politické hnutie, o ktorom sa nevie, aký bude mať vplyv. Orbán však neverí, že akékoľvek digitálne hnutie môže prehlušiť výsledky Fideszu.