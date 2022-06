Orbán: Mali by sme financovať mier, a nie vojnu, na nej zarába Soros

Budapešť 10. júna (TASR) - Najlepším spôsobom zdolania vysokej inflácie, na ktorú vplýva aj vojna, je dosiahnuť mier –financovať by bolo potrebné mier, a nie vojnu. V pravidelnom rozhovore pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Kossuth Rádió to v piatok vyhlásil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, podľa ktorého americký finančník George Soros vojnu na Ukrajine podnecuje a zarába na nej. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Keby maďarská vláda nebola bývala zaviedla regulovanie cien potravín, pohonných látok a režijných nákladov domácností, tak by už podľa Orbána dosiahla inflácia aj vyše 15 percent.



"Ak bude Európska únia pokračovať vo svojej politike sankcií (voči Rusku), európska ekonomika bude zničená," podčiarkol premiér.



Platnosť regulovaných cien základných druhov pohonných látok a potravín by maďarská vláda chcela predĺžiť, avšak rozhodnutie v tomto bode ešte nepadlo. "Ak bude vojna ešte dlho trvať, tak toto zastropovanie cien nebude možné zrušiť – alebo ho len postupne zredukujeme, a to veľmi pomaly," vyhlásil Orbán.



Ministerský predseda sa v rozsiahlom rozhovore venoval aj otázkam štátneho rozpočtu či zavedeniu zdanenia nadmerného zisku nadnárodných spoločností, ku ktorému poznamenal, že "tieto podniky to vydržia".



Orbán 25. mája avizoval, že v záujme pomoci rodinám v ťažkej ekonomickej situácii založí jeho kabinet fond na ochranu režijných nákladov domácností, do ktorého budú prispievať banky a kooperácie zo svojho nadmerného zisku, ako aj fond obrany, z ktorého bude posilnená armáda.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)