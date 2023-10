Orbán: Medzinárodné konflikty treba čo najskôr uzavrieť mierom

Budapešť/Telavi 12. októbra (TASR) - Všetky medzinárodné konflikty treba čo najskôr uzatvoriť mierom, no dnes je od toho svet ďaleko, konštatoval vo štvrtok na severovýchode Gruzínska maďarský premiér Viktor Orbán. V meste Telavi tam spoločne rokovali vlády oboch krajín, podľa agentúry MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Bezpečnostná situácia nebola za posledných 30 rokov nikdy horšia ako teraz. Stretli sa teraz dve vlády, ktorých historická skúsenosť hovorí, že mier je lepší ako vojna," dodal premiér.



Orbán zopakoval, že jeho krajina je odhodlaným podporovateľom členstva Gruzínska v EÚ, ktoré poslúži aj záujmom Európy. Podľa jeho slov obyvatelia Gruzínska už stáročia bojujú za kresťanstvo a dodal, že táto kaukazská krajina dosiahla v posledných rokoch významný rozvoj.



Udelenie štatútu kandidátskej krajiny EÚ Gruzínsku by bolo podľa neho spravodlivé a na druhej strane užitočné pre udržanie konkurencieschopnosti Európy. Tá totiž potrebuje rýchlo sa rozvíjajúce krajiny ako Gruzínsko. "Konkurencieschopnosť EÚ zachránil vstup stredoeurópskych krajín, čo potvrdzuje, že ak Európa neprijme ľudí, ktorí chcú pracovať a rozvíjať sa, tak Únia za to zaplatí stratou konkurencieschopnosti," povedal Orbán.



Podčiarkol, že európsky energetický systém nemožno modernizovať bez Gruzínska. Vytvorenie zeleného energetického koridoru Azerbajdžan – Gruzínsko – Rumunsko – Maďarsko je pre EÚ podľa jeho vyjadrenia životne dôležité.



Vlády Maďarska a Gruzínska vo štvrtok uzatvorili bilaterálne dohody v oblastiach hospodárskej spolupráce, poľnohospodárstva, vodného hospodárstva, farmaceutického priemyslu a finančného sektora, píše MTI.



Gruzínsky premiér Irakli Garibašvili konštatoval, že spoločné zasadnutie vlády má historický význam vo vzťahoch medzi oboma krajinami. "Naše krajiny zdieľajú tradičné a večné hodnoty," zdôraznil a vyzdvihol Orbánov prínos v ochrane týchto hodnôt.



Gruzínsko podľa Garibašviliho podniklo kroky na priblíženie sa Európe a vo väčšine oblastí dosiahlo väčší pokrok než ďalšie krajiny kandidujúce na členstvo v EÚ.