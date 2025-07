Orbán: Bez USA a Ruska mier na Ukrajine nebude

Budapešť 9. júla (TASR) - Na dosiahnutie prímeria a mieru na Ukrajine nestačia telefonáty, ale je potrebné, aby sa ruský a americký prezident osobne stretli. Povedal to v podcaste Vlastenec (Patrióta) zverejnenom v stredu na YouTube predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarský premiér dodal, že nie je jeho úlohou dávať rady „veľkým chlapcom“, avšak on ako „starý lišiak“ situáciu vidí takto.



Orbán vyjadril názor, že v ukrajinskom prezidentovi Volodymyrovi Zelenskom sa na politickej scéne objavil nový druh politika, a to „politik-influencer, politik-herec alebo komik“. Ukrajinský prezident podľa maďarského premiéra prezidentskú rolu v podstate iba hrá. „Keď som sa s ním pokúsil hovoriť o hlbších veciach, videl som, že toto fungovať nebude, pretože sa rozprávam s komikom,“ podčiarkol.



Podľa Orbána vojna na Ukrajine nie je len problémom ukrajinského prezidenta, ale celej Európy, pretože z tohto konfliktu pramenia všetky jej ťažkosti.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)