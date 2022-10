Orbán: Migrácia prichádza z východu, no hranice sú pod tlakom i z juhu

Budapešť 3. októbra (TASR) - Ochrana proti ilegálnej migrácii je čoraz ťažšia, čísla sú znepokojujúce, pričom je tu aj problém vojny, vysokých cien energií a sankcií. Podľa servera infostart.hu to vyhlásil v pondelok v Budapešti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po schôdzke so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom a rakúskym kancelárom Karlom Nehammerom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán poukázal na migračný tlak z východu, ale zdôraznil, že pod tlakom migrantov sú aj južné hranice. Premiér vyjadril ľútosť nad tým, že politika Európskej únie sa nemení, čo podľa jeho slov prináša hospodársky prepad, ktorý motivuje ilegálnu migráciu.



"Migrácia sa kvalitatívne posunula na vyššiu úroveň. Migranti už používajú strelné zbrane proti sebe aj proti tým, čo strážia hranice. Chránime celú Európu, plníme schengenské záväzky, ale našim cieľom je posunúť obrannú líniu čo najjužnejšie," dodal Orbán s poznámkou, že Srbsku a Severnému Macedónsku Maďarsko aj doposiaľ pomáhalo, teraz však táto spolupráca musí dostať novú dimenziu.



Vučič účastníkov stretnutia ubezpečil, že Srbsko bude spoľahlivým partnerom "maďarských a rakúskych priateľov". Podľa jeho slov sa rokovanie týkalo všetkých dôležitých tém v oblastiach energetiky i financií. "Sme chudobnejšou krajinou než tieto dve (Maďarsko a Rakúsko), nečaká nás ľahká zima ani budúca jar. Ťažká bude aj ďalšia zima," zdôraznil Vučič.



Srbský prezident zároveň vyjadril nádej, že maďarskí a rakúski lídri tlmočia srbský hlas v Bruseli s tým, že koncom roka sa zmenia právne možnosti vstupu Srbska do EÚ.



Podľa slov Nehammera problémy, o ktorých sa rokovalo v Budapešti, sa dotýkajú aj Rakúska. A to aj napriek tomu, že Rakúsko nemá vonkajšie únijné hranice, ktorých by sa týkal problém migrácie. Dodal, že aj Rakúsko poskytuje utečencom ochranu a útočisko. Ocenil rakúske vzťahy s maďarskou políciou a poznamenal, že technickú spoluprácu chce jeho krajina využiť na to, aby bolo možné migrantov vracať priamo cez hranice a aby to isté platilo aj na južných hraniciach Srbska.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)