Orbán: Migračný pakt EÚ je „ďalším klincom do rakvy“ Únie

Budapešť 10. apríla - Reforma azylových a migračných pravidiel Európskej únie, ktorú v stredu schválil Európsky parlament, je "ďalším klincom do rakvy" eurobloku. Napísal to na sociálnej sieti X maďarský premiér Viktor Orbán.



"Migračný pakt je ďalším klincom do rakvy Európskej únie. Jednota je mŕtva, bezpečné hranice už neexistujú. Maďarsko sa nikdy nepoddá masovému migračnému šialenstvu. Potrebujeme zmenu v Bruseli, aby sme zastavili migráciu," dodal Orbán.



Európsky parlament (EP) v stredu hlasoval za reformu azylového systému Európskej únie. Po rokoch diskusií a sporov tak poslanci schválili dohodnutý kompromis, ktorý výrazne sprísni súčasné predpisy týkajúce sa migrácie do EÚ.



Europoslanci schválili desať legislatívnych textov k reforme európskej migračnej a azylovej politiky dohodnutej s členskými štátmi EÚ vlani v decembri.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)