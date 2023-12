Orbán: Migračný pakt EÚ sa skončí fiaskom

Budapešť 21. decembra (TASR) - Nový migračný pakt Európskej únie, ktorého návrh sa zrodil v stredu, sa určite skončí neúspechom, vyhlásil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na štvrtkovej medzinárodnej tlačovej konferencii v Budapešti. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa slov maďarského premiéra budú bruselské opatrenia končiť fiaskom zakaždým, ak EÚ neurobí to čo Maďarsko – teda nepovie migrantom, že o vstup musia najprv požiadať a na povolenie čakať za hranicami. Orbán vyjadril presvedčenie, že spôsob, akým vstup migrantov reguluje Maďarsko, by mal slúžiť ako vzor aj ostatným štátom.



EÚ podľa slov maďarského ministerského predsedu nevidí skutočné európske problémy, preto musia voliči v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu (EP) otvoriť Bruselu oči. Eurovoľby zároveň označil za hlavný politický cieľ v budúcom roku.



Zástupcovia členských štátov EÚ a EP sa v stredu dohodli na znení návrhu hĺbkovej reformy azylového systému EÚ. Oznámila to Európska komisia a španielske predsedníctvo v Rade EÚ. Cieľom reformy je obmedziť neregulárnu migráciu do EÚ.



Reformu ešte musí schváliť plénum Európskeho parlamentu a tiež členské štáty. V budúcnosti by sa v rámci reformy mali zaviesť jednotné postupy na vonkajších hraniciach EÚ. Prísnejšie by mali byť posudzovaní migranti prichádzajúci z krajín, ktoré sa považujú za relatívne bezpečné.



Návrh tiež počíta s vytvorením zadržiavacích zariadení pre migrantov, kde by mali ostávať až do rozhodnutia o azyle. Zrýchlia sa aj deportácie migrantov, ktorým úrady zamietli žiadosť o udelenie azylu.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)