Orbán: Migračný tlak stúpa, požiadame V4 o pomoc pri ochrane hraníc

Budapešť 9. januára (TASR) – Tlak migrantov na maďarské hranice opäť stúpa. Maďarská vláda preto rozhodla, že posilní počet vojakov na srbsko-maďarských hraniciach a aktivuje žiadosť adresovanú krajinám Vyšehradskej štvorky (V4) o pomoc pri ochrane svojich južných hraníc. Povedal to vo štvrtok v Budapešti na medzinárodnej tlačovej konferencii predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.



Po zasadaní kabinetu premiér pripomenul, že jeho vláda analyzovala výročnú správu príslušného tureckého úradu, podľa ktorej vlani prišlo do Turecka 450.000 ilegálnych migrantov, čo je o 70 percent viac než rok predtým. Počet migrantov podľa Orbána stúpol aj na trase vedúcej cez Bosnu a Hercegovinu smerom do Chorvátska.



Orbán zdôraznil, že v uplynulom období zadržali maďarskí policajti a vojaci denne vyše sto narušiteľov hraníc.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)