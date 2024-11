Orbán mimoriadne zvolal Radu obrany štátu

Budapešť 20. novembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán kvôli najnovšiemu vývoju vo vojne na Ukrajine a zvýšenému riziku eskalácie konfliktu v stredu ráno zvolal Radu obrany štátu. Pre agentúru MTI to uviedol premiérov hovorca Bertalan Havasi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Príslušní ministri, štátni tajomníci, hlavný poradca pre národnú bezpečnosť a náčelník generálneho štábu zhodnotia vojnovú situáciu po tom, čo Washington povolil Ukrajine použiť rakety dlhého doletu dodané Spojenými štátmi na údery na ciele vo vnútrozemí Ruska.



Na zasadnutí Rady obrany štátu budú podľa Havasiho hovoriť aj o aktualizovanej jadrovej doktríne Ruska, podľa ktorej by Rusko mohlo zvážiť použitie jadrových zbraní v prípade, ak by čelilo útoku konvenčnými raketami podporovanému jadrovou mocnosťou.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach) zsl