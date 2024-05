Orbán: Modlíme sa za Fica; bude chýbať v najdôležitejších mesiacoch

Budapešť 17. mája (TASR) - Predseda slovenskej vlády Robert Fico bude chýbať v najdôležitejších mesiacoch. Nebude sa rozhodovať iba o poslancoch Európskeho parlamentu, tieto eurovoľby a voľby amerického prezidenta rozhodnú totiž o otázkach vojny a mieru. Vyhlásil to v piatok v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý dodal, že za Fica, ktorý je medzi životom a smrťou, sa modlia, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Pamätám si, keď v Srbsku zastrelili bývalého premiéra Zorana Djindjiča. Tá oblasť Európy bola považovaná za nebezpečný región. Všetci boli vtedy šokovaní a zdesení. Európa teraz dospela tam, že miera násilia stúpla. Nikto sa tomu nesmie čudovať," zdôraznil Orbán v súvislosti s atentátom na Fica.



Podotkol, že keď sa začala vojna na Ukrajine, vtedy sa z mierovej Európy postupne stávala provojnová. "V ponímaní európskych lídrov sa násilie stalo súčasťou každodenného života, keď najprv chcela Európa poslať na Ukrajinu len prilby a teraz posiela už zbrane, pričom sa hovorí aj o posielaní vojakov," spresnil.



Maďarsko však podľa slov maďarského premiéra vstúpilo do EÚ preto, lebo verí, že je spoločenstvom, ktorého záujmom je mier.



Orbán poznamenal, že teraz bude musieť pracovať dvakrát intenzívnejšie, a podčiarkol, že zástancovia mieru sa nesmú zľaknúť.



Páchateľa atentátu na slovenského premiéra považuje maďarský ministerský predseda za provojnového, progresívne zmýšľajúceho a ľavicového človeka, ešte ale podľa neho treba počkať na vyjadrenie spravodajských služieb.



Podľa slov Orbána teraz provojnové strany rokujú medzi sebou, preto išli do Kyjeva aj Alexander Soros a šéf americkej diplomacie Antony Blinken. "Pri pomyslení na vojenskú misiu NATO na Ukrajine mi naskakuje husia koža, pretože NATO je obranná aliancia a územie Ukrajiny nie je súčasťou vojenskej obrannej aliancie," zdôraznil.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)