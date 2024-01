Orbán môže získať obrovský vplyv v Rade EÚ, ak lídri Únie nezakročia

Budapešť/Brusel 7. januára (TASR) - Krok predsedu Európskej rady Charlesa Michela, ktorý v sobotu avizoval, že bude v júni kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP), vytvára obrovský tlak na lídrov EÚ. Príčinou sú obavy z toho, že by sa maďarský premiér Viktor Orbán mohol zmocniť veľkého vplyvu počas polročného maďarského predsedníctva v Rade Európskej únie. Upozornili na to v nedeľu viaceré maďarské médiá s odvolaním sa na analýzu zverejnenú serverom Politico, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Michel plánuje v prípade zvolenia zaujať svoje miesto v Európskom parlamente v polovici júla, čo podľa Politico znamená, že lídri EÚ sa budú musieť rýchlo dohodnúť na obsadení uvoľneného postu šéfa Európskej rady. Ak tak neurobia, zasadnutia Rady povedie Orbán, ktorého krajina v júli prevezme rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ.



Scenár vedenia Rady "nekontrolovateľným Orbánom" na šesť mesiacov bezprostredne po európskych voľbách v roku 2024 je pre väčšinu z ostatných 26 lídrov krajín EÚ zúfalou hrozbu vzhľadom na eskalujúce napätie medzi nimi a maďarským premiérom - napríklad v súvislosti s podporou EÚ pre Ukrajinu či porušovania princípov právneho štátu zo strany Maďarska, píše sa v analýze.