Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 21. marec 2026Meniny má Blahoslav
< sekcia Zahraničie

Orbán: Museli sme posilniť aj ochranu podnikov obranného priemyslu

.
Na snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR- Martin Baumann

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 21. marca (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vyjadril podporu a solidaritu českému premiérovi Andrejovi Babišovi a českému ľudu po požiari haly v Pardubiciach, pre ktorý Babiš zrušil svoju účasť na sobotňajšej Konferencii konzervatívnej politickej akcie (CPAC) Hungary. Podľa servera 24.hu to uviedol maďarský premiér v sobotu na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Orbán vo zverejnenom videu poznamenal, že s vojnou na Blízkom východe sa terorizmus objavil aj na miestach, kde sme ho neočakávali. „Preto som sa v noci poradil s našimi predstaviteľmi národnej bezpečnosti a medzinárodnú skupinu zodpovednú za teroristický útok v Českej republike sme vyhlásili za teroristickú organizáciu. Ak niektorý z jej členov vstúpi do Maďarska, okamžite ho zatkneme,“ dodal.

Maďarský premiér skupinu konkrétne nemenoval, ale v piatok sa k zodpovednosti za akciu prihlásila skupina The Earthquake Faction, ktorá tvrdí, že jej cieľom bolo zničiť „epicentrum izraelského zbrojárskeho priemyslu“ v Európe.

Orbán ďalej oznámil, že po energetických zariadeniach vláda pristúpila k posilneniu aj ochrany podnikov obranného priemyslu.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

