Orbán: Musíme mať silnú armádu

Budapešť 21. mája (TASR) - Maďarsko je najľudnatejšou krajinou v karpatskom oblúku, ktorá musí mať najsilnejšie ozbrojené sily, povedal v pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.



Podľa jeho slov NATO Maďarsko neochráni. "Samozrejme bude ochotné nám pomôcť v prípade hrozby, ak bude vidieť, že aj my niečo robíme pre svoju obranu," dodal Orbán.



Členstvo v Severoatlantickej aliancii Maďarsko nezbavuje povinnosti udržiavať vlastnú armádu, zdôraznil premiér.



Pri príležitosti Dňa maďarskej armády, ktorý v krajine oslavujú 21. mája od roku 1992, ministerský predseda povedal, že vojakov si treba vážiť. "Je možné, že v budúcich desaťročiach nebude vojna, ale ak áno, tak vojaci budú tí, ktorí nasadia svoje životy," konštatoval Orbán.



"Naši susedia v uplynulých rokoch výrazne posilňovali svoje ozbrojené sily, aj my ich musíme modernizovať. V Karpatskej kotline sme najľudnatejšou krajinou, my musíme udržiavať najsilnejšiu armádu," uzavrel predseda maďarskej vlády.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)