Orbán: Musíme zamedziť medzinárodným manipulačným technikám

Budapešť 21. februára (TASR) - Je potrebné vytvoriť "systém sebaobrany", ktorý poskytuje záruky proti medzinárodným manipulačným technikám, vyhlásil v piatok v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. S odvolaním sa na server infostart.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



K technikám "manipulačných vplyvov EÚ", premiér poznamenal, že "drzosť nepozná hraníc". Orbán chce detaily spôsobu ochrany proti manipuláciám prezentovať v sobotu na výročnom prejave o stave krajiny.



K procesu ukončenia vojny na Ukrajine predseda maďarskej vlády povedal, že Budapešť "vsadila na mier a na pád demokratickej vlády (USA)". Ak by to tak podľa jeho slov nebolo, bol by to problém.



"Museli sme urobiť mierový alebo vojnový rozpočet. Nehovorím, že sme mali šťastie, ale že sme dobre predvídali procesy," pokračoval Orbán. Podľa neho maďarská ekonomika dostane zvonku impulzy, pričom jeho vláda má 21-bodový ekonomický program a k tomu ešte filozofiu ekonomickej neutrality. Európske prostredie označil premiér za "beznádejné", pretože nedokáže znížiť ceny energií, čo ničí ekonomiku Európskej únie.