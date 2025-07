Orbán: Myslím si, že Tusk ma nenávidí

Budapešť 30. júla (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa domnieva, že poľský premiér Donald Tusk ho nenávidí. Povedal to v rozhovore pre poľský týždenník Sieci (Siete), v ktorom tiež vyjadril presvedčenie, že zoskupenie Vyšehradská štvorka (V4) „sa vráti späť a zastaví Brusel“. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Šéfredaktor týždenníka Sieci Michal Karnowski v úvode rozhovoru Orbánovi vyjadril „za seba, za poľský národ a za svojich čitateľov“ vďaku za to, čo maďarský premiér urobil v poslednom období. Zdôraznil, že Budapešť sa postarala o bezpečnosť bývalého poľského námestníka ministra spravodlivosti Marcina Romanowského a upozornila na „nespravodlivosť, ktorá sa v Poľsku deje“. Romanowski je vo vlasti obvinený z korupcie a Maďarsko mu udelilo politický azyl, poznamenal telex.hu.



Orbán podčiarkol dôležitosť poľsko-maďarského priateľstva a že pre neho je vždy cťou hovoriť s Poliakmi. Dodal, že bývalá vláda premiéra Jaroslaw Kaczynského výrazne zmiernila tlak z Bruselu.



„Povedal by som, že toto je jedna z najdôležitejších charakteristík Maďarov. Sme lojálni. Stále sme lojálni k našim priateľom, ktorí s nami bojovali v mnohých bitkách, najmä v Bruseli,“ povedal maďarský ministerský predseda. Dodal, že udalosti v Poľsku sú neprijateľné, protiprávne, sú proti demokracii a morálke a že mlčanie orgánov EÚ a ich podpora politiky súčasného premiéra sú z ich strany „hanebné“.



Víťazstvo Karola Nawrockého v poľských prezidentských voľbách, ktorého podporuje opozičná strana Právo a spravodlivosť (PiS), označil Orbán za historické a dodal, že keď sa dozvedel výsledky volieb, otvoril si fľašu šampanského.



„Tieto voľby otvárajú príležitosť na obnovenie stredoeurópskej spolupráce,“ zdôraznil maďarský premiér. Pripomenul, ako úspešne fungovala V4 za čias premiérov Mateusza Morawieckého (Poľsko), Andreja Babiša (Česko) a Roberta Fica (Slovensko).



Orbán povedal, že je menej spokojný s prácou premiéra Tuska, ktorý podľa neho nevyužíva príležitosti, aké Morawiecki predtým využil na dosiahnutie fantastických hospodárskych výsledkov.



„Myslím si, že Tusk ma nenávidí. Vie, že keď niekto spácha zločin, nenávidí tých, ktorí s ním nechcú páchať zločin. A on (Tusk) zmenil svoj nacionalistický a vlastenecký postoj na bruselský, pronemecký a federalistický,“ spresnil maďarský premiér a poznamenal, že na rozdiel od Tuska nikdy nezradil svoj vlastenecký postoj. „Stále tu stojím, preto ma nenávidí, pretože vie, že poznám a pamätám si jeho chyby i jeho prehrešky,“ uzavrel Orbán.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)