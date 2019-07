Orbán na letnej univerzite Maďarov kritizoval za chyby Európsku úniu

Podľa slov maďarského premiéra by Európska komisia (EK) nemala riešiť otázku migrantov, ale zriadiť radu ministrov vnútra EÚ, ktorá by mala rozhodovať v oblasti prisťahovalectva.

Budapešť/Baile Tušnad 27. júla (TASR) - Európska únia sa za posledných päť rokov dopustila "závažných chýb" v oblasti prisťahovalectva a hospodárstva, tvrdí predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Podľa spravodajského servera Infostart.hu to v sobotu vyhlásil na 30. jubilejnej letnej univerzite Maďarov v rumunskom meste Baile Tušnad.



Podľa slov maďarského premiéra by Európska komisia (EK) nemala riešiť otázku migrantov, ale zriadiť radu ministrov vnútra EÚ, ktorá by mala rozhodovať v oblasti prisťahovalectva.



Orbán vyzval Brusel, aby sa Európska únia namiesto myšlienky budovania európskeho socializmu - ktorá podľa jeho názoru vedie k záhube - vrátila k myšlienke konkurencieschopnej európskej ekonomiky.



"Úspešné ekonomiky treba podporovať, a nie útočiť na ne. Namiesto zabezpečenia základných príjmov bez práce treba podporiť tvorbu pracovných miest a znižovanie daní," zdôraznil maďarský premiér.



Ministerský predseda obhajoval maďarskú cestu, ktorá odmieta liberalizmus. "Liberálna demokracia bola životaschopná iba dovtedy, kým mala aj kresťanské hodnoty, čo sa však v uplynulých 20 rokoch radikálne zmenilo," zdôraznil Orbán.



Podľa neho je členstvo jeho strany Fidesz v Európskej ľudovej strane (EPP) stále otvorené. "Zatiaľ musíme počkať, aby sa vyjasnil obraz, aby európski ľudovci rozhodli, kam chcú smerovať. To sa uvidí na jesennom zjazde EPP," spresnil Orbán.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)