Orbán: EÚ by nemala kopírovať zahraničnú politiku demokratov USA

Budapešť/Londýn 18. júla (TASR) - Európska únia by nemala kopírovať zahraničnú politiku amerických demokratov, ale v duchu strategickej autonómie by mala mať svoj vlastný, európsky prístup. Povedal to vo štvrtok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po príchode na summit Európskeho politického spoločenstva (EPC) na zámku Blenheim neďaleko britského Oxfordu. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán spresnil, že tým načrtol koncepciu Maďarska, ktorá sa líši od oficiálnej koncepcie Únie.



Na novinársku otázku k maďarskej mierovej misii súvisiacej s vojnou na Ukrajine Orbán povedal že sa v nej darí. "Napredujeme, aj keď to nie je ľahké, keď je protivietor. Zatiaľ sme urobili všetky kroky podľa plánu," podčiarkol maďarský premiér, ktorý predložil aj niekoľko návrhov, ako by mala Európa v tejto otázke postupovať.



Britský premiér Keir Starmer usporiadal vo štvrtok v anglickom Oxfordshire summit EPC, aby presadil opatrenia na zabezpečenie hraníc kontinentu a riešenie azylovej problematiky.



Británia zorganizovala toto stretnutie 47 lídrov aj v rámci svojej širšej snahy obnoviť vzťahy s európskymi susedmi po turbulenciách spôsobených brexitom.



Nová britská labouristická vláda sa momentálne usiluje o uzavretie bezpečnostného paktu s Európskou úniou (EÚ) a Starmer je odhodlaný podporovať európskych partnerov v pomoci Ukrajine vo vojne proti Rusku.



Predchádzajúce summity EPC sa konali v Českej republike v Prahe (september 2022), v Moldavsku v Kišiňove (jún 2023) a v španielskej Granade (október 2023).



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)