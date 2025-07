Orbán: Na Ukrajine dobili na smrť maďarského občana, treba to vyšetriť

Budapešť 11. júla (TASR) - Na Ukrajine v Zakarpatskej oblasti zomrel maďarsko-ukrajinský občan, ktorý nezomrel „v dôsledku núteného odvodu“, ale bol proste dobitý na smrť. V piatkovom pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió na to upozornil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa slov Orbána zosnulý József S. mal dvojaké občianstvo, ukrajinské aj maďarské. „Tento prípad treba vyšetriť, pretože ak je niekto maďarským občanom, má s tým do činenia aj spoločenstvo. Toto treba brať vážne, pretože človek, ktorý bol ubitý na smrť, je jeden z nás,“ podotkol premiér.



Orbán zdôraznil, že vojna je v krajine bezprostredne susediacej s Maďarskom. Vládne hlasovanie o členstve Ukrajiny v Európskej únii Voks2025 bol podľa jeho slov opodstatneným spoločným krokom Maďarov, pretože krajina s „nútenou brannou povinnosťou“ nemôže byť členom EÚ.



Maďarské ministerstvo zahraničných vecí si vo štvrtok predvolalo veľvyslanca Ukrajiny v Budapešti Fedira Shandora po tom, čo ukrajinskí vojenskí náborári v Zakarpatskej oblasti zbili tam žijúceho Maďara, ktorý odmietol nastúpiť na povinnú vojenskú službu. Muž neskôr v nemocnici podľahol zraneniam.



Štátny tajomník rezortu diplomacie Levente Magyar na Facebooku uviedol, že „je nehorázne a neprijateľné ubiť niekoho na smrť, a navyše Maďara, len preto, že nechcel ísť do vojny a nechcel sa zúčastniť na nezmyselnom zabíjaní.“



Podľa Magyara ukrajinskí náborári muža po zajatí zbili železnou tyčou, dali ho do dodávky a odviezli do náborového centra. Rodinným príslušníkom povedali, že všetko je v poriadku, ale zajatý muž nakoniec na následky zranení zomrel.



„Úprimnú sústrasť rodine maďarského muža, ktorý zomrel v dôsledku núteného odvodu na Ukrajine. V týchto ťažkých hodinách stojíme pri vás,“ reagoval vo štvrtok na Facebooku Orbán.



Správu o smrti 45-ročného muža oznámila jeho sestra, ktorá na svojej stránke na sociálnych sieťach napísala, že k tragédii došlo niekoľko týždňov po tom, čo rovnaký osud postihol aj jej ďalšieho brata, ktorého pochovali 6. júla.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)