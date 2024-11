Orbán na zhromaždení frakcie Patriotov v Paríži vyzdvihol vlastenectvo

Budapešť/Paríž 17. novembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády a vládnej strany Fidesz Viktor Orbán na prvom valnom zhromaždení europarlamentnej frakcie Patrioti pre Európu (PfE) v sobotu v Paríži zdôraznil význam vlastenectva a silnej Európy. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Bývalý prezident Donald Trump, ktorý je sám vlastencom, sa po prestávke jedného volebného cyklu vracia k moci. Môžeme teda hrdo povedať, že my, vlastenci, sme väčšinou západného sveta," povedal Orbán.



Podľa jeho vyjadrenia je ponaučením, že ľavica by urobila čokoľvek, aby pravicu politicky, morálne a právne zničila, ako sa o to snažila aj v Trumpovom prípade.



"Ľavicové strany boli pri moci, ale pod ich vedením Amerika a Európa slabli. Zle riešili infláciu, energetický manažment, bezpečnosť, vojnu, vzdelanie, civilizačné výzvy a samozrejme imigráciu. Sú prekážkami toho, aby sa Amerika, Maďarsko a Európa stali opäť veľkými," podčiarkol maďarský ministerský predseda.



Dodal, že vo voľbách do Európskeho parlamentu vyslali voliči jasný odkaz, že chcú zmenu v Bruseli. "Teraz sme (PfE) treťou najväčšou silou v EP, ale existuje veľká šanca, že do konca cyklu budeme najsilnejší. Zvíťazili sme už vo Francúzsku, Česku i v Rakúsku a pokračujeme v tom ďalej," podčiarkol.



Založenie PfE ako aliancie krajne pravicových strán v EP inicioval Orbán spolu s českým expremiérom Andrejom Babišom. Má 86 členov v 720 člennom EP. Okrem maďarského Fideszu, českého hnutia ANO a Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) k nim patria aj francúzske krajne pravicové Národné združenie (RN), španielsky Vox, portugalská Chega, holandská Strana za slobodu (PVV), Dánska ľudová strana (DF) a belgický Vlaams Belang (Flámsky záujem).



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)