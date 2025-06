Orbán na zhromaždení Patriotov: Nechceme Afganistan v susedstve

Budapešť 9. júna (TASR) - Maďarsko nechce mať v susedstve „Afganistan“, vyhlásil v súvislosti s vojnou na Ukrajine predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v pondelok vo francúzskom meste Montargis na zhromaždení tretej najväčšej frakcie europarlamentu Patrioti pre Európu (PfE). S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



„Na bojisku niet riešenia, je tam len ničenie a smrť. Potrebujeme prímerie a mier. Nechceme zomrieť za Ukrajinu, nechceme, aby sa naši synovia vracali v rakvách. Nechceme vedľa Afganistan,“ povedal maďarský premiér, podľa ktorého Budapešť nechce ani to, aby EÚ zaviedla vojnové hospodárstvo, brala si pôžičky a zapájala sa do pretekov v zbrojení.



Líderku francúzskej krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) Marine Le Penovú, ktorá Orbána na podujatie pozvala, označil premiér za skvelého človeka, neúnavnú líderku a statočnú bojovníčku, ktorá sa riadi zákonom cti. „Je luxusom, že nemôže byť prezidentkou Francúzskej republiky,“ dodal Orbán.



Premiér poznamenal, že Maďarsko je čiernou ovcou Európy, nočnou morou Bruselu a pevnosťou kresťanov. „Vlak globalistov a liberálov sa rúti do priepasti. Rodí sa čoraz menej detí, progresívci prevzali kontrolu nad univerzitami, kontrolu nad nimi prevzali mimovládne organizácie platené Bruselom a Washington. Vysmievajú sa rodine a národu, zatiaľ čo krajiny zaplavili migranti platení Georgeom Sorosom a Bruselom. My sme sa však vzbúrili, zmietli sme ľavicu, napísali novú ústavu, postavili sme plot a vytlačili sme migrantov“ pokračoval Orbán.



Maďari nemôžu obsadiť Brusel bez pomoci francúzskych vlastencov, konštatoval predseda maďarskej vlády.



Podujatie frakcie sa koná pri príležitosti prvého výročia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024. Patriotov pre Európu koncom júna založili 2024 Orbán (Fidesz), bývalý český premiér Andrej Babiš (ANO) a bývalý rakúsky minister vnútra Herbert Kickl (FPÖ).



Táto politická skupina zahŕňa takmer všetkých bývalých členov frakcie Identita a demokracia, ktorá v EP existovala v rokoch 2019 až 2024 a tiež bývalých členov Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR). V europarlamente má teraz 86 poslancov z 12 členských krajín.