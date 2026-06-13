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Orbán na zjazde Fideszu po volebnej prehre: Nikdy sa nevzdám
Predseda Fideszu zdôraznil, že strana musí posilniť svoje hodnoty a duchovný základ svojej komunity, ale aj motiváciu, pre ktorú sa zúčastňuje na maďarskom politickom živote.
Autor TASR
Budapešť 13. júna (TASR) - Predseda maďarskej opozičnej strany Fidesz a bývalý premiér Viktor Orbán v sobotu v úvode zjazdu strany vyhlásil, že sa nikdy nevzdá. V prejave vysielanom na jeho účte na platforme YouTube Orbán oznámil, že na zjazde zhodnotia voľby, v ktorých utrpeli ťažkú porážku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Predseda Fideszu zdôraznil, že strana musí posilniť svoje hodnoty a duchovný základ svojej komunity, ale aj motiváciu, pre ktorú sa zúčastňuje na maďarskom politickom živote.
Ďalšou úlohou je vyvodiť z volieb organizačné ponaučenia, a preto upravia stanovy strany. Ako štvrtú úlohu uviedol zabezpečiť zloženie nového 28-členného predsedníctva a nakoniec prijať dve politické uznesenia.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Predseda Fideszu zdôraznil, že strana musí posilniť svoje hodnoty a duchovný základ svojej komunity, ale aj motiváciu, pre ktorú sa zúčastňuje na maďarskom politickom živote.
Ďalšou úlohou je vyvodiť z volieb organizačné ponaučenia, a preto upravia stanovy strany. Ako štvrtú úlohu uviedol zabezpečiť zloženie nového 28-členného predsedníctva a nakoniec prijať dve politické uznesenia.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)