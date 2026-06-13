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Sobota 13. jún 2026
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Orbán na zjazde Fideszu po volebnej prehre: Nikdy sa nevzdám

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Líder maďarskej strany Fidesz a bývalý premiér Viktor Orbán odpovedá na otázky novinárov počas zjazdu strany Fidesz v Budapešti v sobotu 13. júna 2026. Foto: TASR/AP

Predseda Fideszu zdôraznil, že strana musí posilniť svoje hodnoty a duchovný základ svojej komunity, ale aj motiváciu, pre ktorú sa zúčastňuje na maďarskom politickom živote.

Autor TASR
Budapešť 13. júna (TASR) - Predseda maďarskej opozičnej strany Fidesz a bývalý premiér Viktor Orbán v sobotu v úvode zjazdu strany vyhlásil, že sa nikdy nevzdá. V prejave vysielanom na jeho účte na platforme YouTube Orbán oznámil, že na zjazde zhodnotia voľby, v ktorých utrpeli ťažkú porážku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Predseda Fideszu zdôraznil, že strana musí posilniť svoje hodnoty a duchovný základ svojej komunity, ale aj motiváciu, pre ktorú sa zúčastňuje na maďarskom politickom živote.

Ďalšou úlohou je vyvodiť z volieb organizačné ponaučenia, a preto upravia stanovy strany. Ako štvrtú úlohu uviedol zabezpečiť zloženie nového 28-členného predsedníctva a nakoniec prijať dve politické uznesenia.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
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