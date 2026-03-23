Orbán nariadil vyšetriť informácie týkajúce sa odpočúvania Szijjártóa
Denník Washington Post v sobotu 21. marca uviedol, že Szijjártó pravidelne informoval Rusov o rokovaniach v Európskej únii.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 23. marca (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán dal pokyn ministrovi spravodlivosti Bencemu Tuzsonovi, aby prešetril informácie o údajnom odpočúvaní ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa. Premiér to v pondelok oznámil na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Odpočúvanie člena vlády je vážnym útokom na Maďarsko. Nariadil som ministrovi spravodlivosti, aby okamžite prešetril informácie týkajúce sa odpočúvania Pétera Szijjártóa,“ napísal Orbán po tom, ako maďarská provládna tlač naznačila, že Péter Szijjártó mohol byť odpočúvaný.
Denník Washington Post v sobotu 21. marca uviedol, že Szijjártó pravidelne informoval Rusov o rokovaniach v Európskej únii. V článku amerických novín sa však nespomína, že by Szijjártó bol odpočúvaný.
Szijjártó označil článok Washington Postu za „šialené konšpiračné teórie“. Server telex.hu dodáva, že tento článok okrem iného obsahoval myšlienku, že ruské tajné služby chcú zvrátiť volebnú kampaň v Maďarsku zorganizovaním pokusu o atentát na Orbána.
„Správa o tom, že Orbánovi ľudia podrobne informujú Moskvu o zasadnutiach Rady Európskej únie, by nemala nikoho prekvapiť. Dlho sme to tušili,“ reagoval poľský premiér Donald Tusk. Szijjártó mu odkázal, že by mal radšej prísť do Maďarska otvorene podporiť opozíciu.
Predseda mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar uviedol, že „skutočnosť, že maďarský minister zahraničných vecí, dobrý priateľ Sergeja Lavrova, podáva Rusom takmer každú minútu správu o každom stretnutí EÚ, je čistá zrada“.
Podľa nahrávky získanej provládnym serverom mandiner.hu prebieha spravodajská operácia, v rámci ktorej mal investigatívny novinár Szabolcs Panyi poskytnúť telefónne číslo Szijjártóa zahraničnej tajnej službe bližšie nešpecifikovanej členskej krajiny EÚ na odpočúvanie.
Panyi sa podľa servera spája so stranou TISZA a s líderkou tejto strany pre zahraničnú politiku Anitou Orbánovou.
